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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال مواطنين بولنديين بسبب هجوم بالمطرقة على حليف نافالني

صدى البلد

في تطور مثير للقلق يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بين روسيا ومنتقديها في الخارج، تم القبض على شخصين في بولندا للاشتباه في ارتكابهما اعتداء عنيف على ليونيد فولكوف، وهو زميل بارز لشخصية المعارضة الروسية الراحلة أليكسي نافالني. 

الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في فيلنيوس، ليتوانيا، أدى إلى نقل فولكوف إلى المستشفى بعد أن استهدفه مهاجمون بمطرقة خارج منزله، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في ذراعه وساقه.

ووفقا للجارديان، أكد الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الاعتقالات، معربًا عن امتنانه للسلطات البولندية لتعاونها في التحقيق. تم اتهام كلا المشتبه بهما، وهما مواطنان بولنديان، باستهداف فولكوف عمدًا بسبب انتماءاته السياسية، وفقًا للمدعين العامين الليتوانيين. ومن المقرر تسليمهم إلى ليتوانيا في مايو المقبل لمواجهة المزيد من الإجراءات القانونية.

وسط الاتهامات المتزايدة، سبق أن ورط الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا روسيا في تنظيم الهجوم، مرددًا المخاوف التي أثارتها المخابرات المضادة للتجسس الليتوانية والتي نسبت الحادث إلى العمليات السرية الروسية. واعترف فولكوف نفسه بأهمية كشف التسلسل القيادي وراء مثل هذه الهجمات، وسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل.

ويمثل الهجوم على فولكوف، وهو شخصية رئيسية في حركة المعارضة الروسية ومساعد مقرب لنافالني، أول حادث عنيف يستهدف شركاء نافالني منذ انتقالهم إلى ليتوانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأثار الهجوم مخاوف بين منتقدي الحكومة الروسية، خاصة بعد وفاة نافالني الأخيرة والمثيرة للجدل أثناء احتجازه.

وكشفت يوليا نافالنايا، أرملة نافالني، في مقابلة مع مجلة تايم أن الهجوم على فولكوف أجبرها على تجنيد الأمن الشخصي، مما يؤكد التهديد الملحوظ الذي يواجهه الأفراد المرتبطون بحركة المعارضة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية، حيث أبلغت ألمانيا وبولندا أيضًا عن اعتقالات حديثة مرتبطة بأنشطة التجسس الروسية المزعومة. واعتقلت ألمانيا شخصين يحملان الجنسية الألمانية الروسية للاشتباه في قيامهما بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية، بينما أعلنت بولندا اعتقال مواطنين بولنديين متهمين بمساعدة مخطط استخباراتي روسي مزعوم لاستهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

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