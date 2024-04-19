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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال ابنة إلهان عمر مع 100 شخص في جامعة كولومبيا بسبب غزة

صدى البلد

اندلعت مواجهة متوترة في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك حيث تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر، بما في ذلك إسراء حرسي، ابنة النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا إلهان عمر، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين. وقد لفت الحادث، الذي تميز بنصب الخيام والمطالبة بوقف إطلاق النار وسحب الاستثمارات من إسرائيل، الانتباه إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

ووفقا للجارديان، واجهت رئيسة الجامعة، نعمات مينوش شفيق، انتقادات لسماحها بتدخل الشرطة لفض المخيم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة وانتهاكات للوائح الحرم الجامعي. أفاد إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، عن أكثر من 108 اعتقالات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير، مؤكدا على عدم وجود عنف أو إصابات أثناء العملية.

إلا أن قرار إيقاف الطلاب المشاركين، ومن بينهم ابنة النائبة الديمقراطية إلهان عمر، أثار المزيد من الجدل. وأكد رد ابنة إلهان عمرعلى وسائل التواصل الاجتماعي على تصميم المتظاهرين على الرغم من الإجراءات التأديبية.

ويعكس الاشتباك اتجاها أوسع للمظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وإلى جانب الدعوات للتضامن مع غزة، تزايدت المخاوف بشأن التحيز والكراهية التي تستهدف مختلف المجتمعات المشاركة في الصراع.

 

جامعة كولومبيا نيويورك مينيسوتا الهان عمر

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