رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس

يستهل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، اليوم الجمعة، بمواجهة فريق عين التوتة الجزائري.

وتقام المباراة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلو هدفي بمدينة وهران، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى رجال يد الأهلي للفوز بها، وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.