عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان برلماني عاجل بسبب حرمان طلاب من أداء الامتحانات لعدم دفع المصروفات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العامه ببيان عاجل في البرلمان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بسرعة التدخل في عدم تنفيذ قرار الوزير في بعض المدارس بحرمان الطلاب بعد رصد وقائعها من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية وهو ما يخالف قرار الوزارة .

وأشارت أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان النائبة الفت المزلاوي إلي وجود الكثير من الحالات، لطلاب حرمتهم مدارسهم الخاصة من أداء بعض الامتحانات لعدم دفع المصروفات، خاصةً وأن وزارة التربية والتعليم رفضت حرمان أي طالب من أداء أي اختبار بسبب عدم سداده المبلغ، ولكن وجهت بحجب النتيجة عنه حتى السداد.

 

 وأكدت علي أن ممارسات بعدم تنفيذ قرار الوزارة أحدث قلق بالغ لدى الكثير من أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بهذه المدارس لمعرفة موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع مصروفات المدارس الخاصة لظروف تمنعهم عن ذلك، من أداء الامتحانات المقرر عقدها.

وطالبت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي وزارة التربيه والتعليم بالتدخل في الأمر واتخاذ إجراءات فوريه ضد تلك المدارس بعد رصدها لحالات في محافظة القاهرة علي وجه التحديد وحرمانها للطلاب غير المسددين من حضور الامتحان، ورفض بعض المدارس الخاصة واللغات دخول التلاميذ امتحان الأداء والمهام في المرحلة الابتدائية لعدم دفع المصاريف المدرسية .

الفت المزلاوي مجلس النواب امين سر لجنه القوي العامه حنفى جبالى مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

طلب الرزق والكسب عبادة.. خطيب المسجد الحرام: ليست منحصرة في أركان الإسلام

جثمان صلاح السعدني يواري الثرى بمقابر الأسرة في طريق الواحات

عبقرية الفراعنة.. اكتشاف مذهل في الأهرامات يثبت معرفتهم بسرعة الضوء

عالم أزهري: المغالاة في تقدير هامش الربح إضرار بالناس

دوري أبطال إفريقيا| سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

أهالي الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب بسبب تعثر المفاوضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبنة؟

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ