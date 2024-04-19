بيان برلماني عاجل بسبب حرمان طلاب من أداء الامتحانات لعدم دفع المصروفات

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العامه ببيان عاجل في البرلمان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بسرعة التدخل في عدم تنفيذ قرار الوزير في بعض المدارس بحرمان الطلاب بعد رصد وقائعها من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية وهو ما يخالف قرار الوزارة .

وأشارت أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان النائبة الفت المزلاوي إلي وجود الكثير من الحالات، لطلاب حرمتهم مدارسهم الخاصة من أداء بعض الامتحانات لعدم دفع المصروفات، خاصةً وأن وزارة التربية والتعليم رفضت حرمان أي طالب من أداء أي اختبار بسبب عدم سداده المبلغ، ولكن وجهت بحجب النتيجة عنه حتى السداد.

وأكدت علي أن ممارسات بعدم تنفيذ قرار الوزارة أحدث قلق بالغ لدى الكثير من أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بهذه المدارس لمعرفة موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع مصروفات المدارس الخاصة لظروف تمنعهم عن ذلك، من أداء الامتحانات المقرر عقدها.

وطالبت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي وزارة التربيه والتعليم بالتدخل في الأمر واتخاذ إجراءات فوريه ضد تلك المدارس بعد رصدها لحالات في محافظة القاهرة علي وجه التحديد وحرمانها للطلاب غير المسددين من حضور الامتحان، ورفض بعض المدارس الخاصة واللغات دخول التلاميذ امتحان الأداء والمهام في المرحلة الابتدائية لعدم دفع المصاريف المدرسية .