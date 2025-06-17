شكرا لكل الناس.. بسمة بوسيل تشكر متابعيها لسؤالهم عن ابنها

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، على توجيه الشكر لمتابعيها من قاموا بالسؤال والدعاء لابنها آدم تامر حسني بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وكتبت بسمة رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "شكرا لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، أسفة أنا مكنتش عارفة أرد على كل الرسائل بحكم إنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة".

تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه اَدم بعد انفجار الزائدة

وحرص الفنان تامر حسني، أيضا على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".