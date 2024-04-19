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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السماح لسفينة قمح روسي بالسفر إلى مصر بعد تأخير شهر في الميناء

صدى البلد

سمحت روسيا تصدير القمح إلى مصر بإصدار شهادة الصحة النباتية لسفينة كانت محتجزة لمدة شهر في الميناء، مما يمثل تطورا كبيرا في التجارة الزراعية بين البلدين.

وبحسب رويترز، استجابت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، روسيلخوزنادزور، بإصدار شهادة الصحة النباتية لسفينة احتجزت في الميناء لمدة شهر. وقد سمحت هذه الشهادة للسفينة التي كانت متوقفة عن العمل سابقًا بالمضي قدماً في حمولتها من القمح إلى مصر، مما يشير إلى تحول إيجابي في العلاقات التجارية للحبوب بين روسيا ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة TD RIF، إحدى كبرى شركات تجارة الحبوب، استلام شهادات الصحة النباتية لسفينتين، من بينهما وادي سفاجا، مما يدل على جاهزيتهما للتصدير. ويؤكد خروج سفينة وادي سفاجا من الميناء على استمرار التجارة الزراعية بين البلدين.

ويسلط تأكيد روسيلخوزنادزور على إصدار شهادة الصحة النباتية الضوء على التعاون بين روسيا ومصر في تسهيل عملية تصدير القمح. وردا على طلب من رويترز، ذكرت الوكالة أنها أصدرت الشهادة تماشيا مع استعداد مصر لقبول الشحنة.

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