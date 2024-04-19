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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاهل البحرين يبعث برسالة مهمة إلى الرئيس السيسي

ارشيفي
ارشيفي

أعرب العاهل البحريني  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن خالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي لما قوبل به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، تعبيرًا لوشائج الأخوة والتقدير التي تجمع بين مملكة البحرين ومصر، وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة والممتدة عبر التاريخ بين البلدين وشعبيهما.

وقال بن عيسى لدى مغادرته  مصر بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع  الرئيس السيسي: إنه لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نعرب عن بالغ الاعتزاز بالمباحثات الأخوية التي دارت بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، والمناقشات التي أجريناها بشأن تطلعاتنا للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي سنستضيفها في مملكة البحرين، وتطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والتحديات التي تواجه الوطن العربي، والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وتجنب التصعيد، ودعم جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة.

كما ثمن  المساعي المخلصة التي يقوم بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة جهود إحلال السلام في المنطقة، ودعم تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وموقفه الثابت في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومصالح الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

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