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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب ألعاب القوى البارالمبي يسافر إلى المغرب للمشاركة في بطولة مراكش الدولية

صدى البلد

تسافر بعثة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، غدًا السبت، إلى المغرب للمشاركة في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى خلال الفترة من 21 إلى 29 أبريل الجاري.

وأنهي منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي بقيادة محمد عيسى المدير الفني استعداداته للمشاركة في بطولة مراكش الدولية، وهي إحدى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث أقام المنتخب معسكره المغلق في المركز الأوليمبى بالمعادى والذي ينتهي اليوم الجمعة، وحرص عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية على زيارة معسكر منتخب ألعاب القوى قبل سفر البعثة غدًا إلى المغرب.

ويشارك منتخب مصر لألعاب القوى في بطولة مراكش الدولية، بقائمة تضم 6 لاعبين من بينهم 5 لاعبية ولاعبة واحدة، في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم:


كريم محمود لاعب العدو في مسابقاتي 100متر و200متر فئة T44.
محمد كمال لاعب القرص في فئة F37.
عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46.
جمعه محمد لاعب القرص فئة F56.
مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر فئة T37.
سهيلة طه لاعبة القرص فئة F57.

ويترأس البعثة شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من: محمد عيسي رئيس الجهاز الفني، وأحمد خيري مدرب رمي الرمح، وأحمد نصر مدرب العدو والوثب، وأحمد العطار إداري.

وكشف شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة  اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة المنتخب المشاركة في بطولة مراكش الدولية، أن البطولة تشهد منافسة قوية نظرا لمشاركة 54 دولة لحرصهم على التأهيل لبارالمبياد باريس.

وأضاف الخطيب أن مصر تسعى لتحقيق أرقام مميزة، خاصة قبل بطولة العالم باليابان والتي تمثل المرحلة النهائية للتأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية.

وأكد شعبان الخطيب أن اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى  تسعى لمواصلة التطوير وزيادة قاعدة اللاعبين الممارسين من ذوي الإعاقة، في ظل اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقام علي هامش البطولة دورة  للمدربين للحصول علي الدورة الدولية تحت إشراف اللجنه البارالمبية الدولية ويشارك فيها أحمد خيري ممثلا عن مصر، إضافة إلى دورة أخرى للاعبين يشارك فيها كريم محمود وعبد الرحمن يوسف وسهيلة  طه، وهي دورة تثقيف لرفع كفاءة اللاعبين.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024.

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