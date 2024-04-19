التنمية المحلية: انتهاء استعدادات انطلاق الموجة الأخيرة لإزالة التعديات

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، استمرار جميع أجهزة الدولة في التصدي بكل قوة وحزم لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع المحافظات انهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية غداً السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ .

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات بلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع بإجمالي ٨٠٠٢ مبانٍ مخالفة، وإزالة ٢٧٥٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٦٢٦ فدان زراعي، و٢٤٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٢٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد.

