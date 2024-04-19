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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وام: الرئيسان الإماراتي والفرنسي يبحثات تطورات الأزمة السودانية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، بأن الرئيس محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا خلاله مستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبحث بن زايد وماكرون مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس والذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع مساعي السلام الخاصة بالسودان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". 

وأشارت إلى أن الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي بحثا تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهها الشعب السوداني، مؤكدين في هذا السياق أهمية العودة إلى المسار السياسي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويلبي تطلعاته نحو التنمية والازدهار.

واستعرض الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مشددين في هذا السياق على أن الحلول السلمية والحوار هما السبيل للتسوية ومعالجة مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها العديد من مناطق العالم والتي تهدد السلام والاستقرار الدوليين.

وكانت الإمارات قد تعهدت خلال مشاركتها في "مؤتمر باريس" بتقديم مائة مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، وذلك في إطار مساعيها الهادفة إلى التخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية 150 مليون دولار، بجانب افتتاح مستشفى ميداني متكامل في مدينة آبشي في جمهورية تشاد والذي يعد الثاني الذي تشيده دولة الإمارات دعماً للاجئين السودانيين بتكلفته 20 مليون دولار.

 

الرئيس الإماراتي تطورات الأزمة السودانية إيمانويل ماكرون المؤتمر الدولي الإنساني السودان محمد بن زايد

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