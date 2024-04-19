البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا فورا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، استعداد السلطات الأمريكية لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على الفور.

وأضافت بيير، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على الفور مشاريع قوانين بشأن المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان؛ إذا أقرها الكونجرس، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتابعت "نريد أن يمررها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويضعها على مكتب الرئيس وسيوقعها على الفور".

وردا على سؤال حول توقيت استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقيع القانون، قالت: "فورا، فورا".

وفي وقت سابق، أقر مشروع قانون بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا تصويتا إجرائيا في مجلس النواب الأمريكي.