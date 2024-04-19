مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا.

وأوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" أن الحكومة تتحمل فارق الزيادة فى سعر البرميل بعد تحرير سعر الصرف وسعر برميل البترول أصبح ما بين 85 و 90 دولار.

وأضاف مصطفى بكري: الدعم كان معدي 200 مليار جنيه، الآن حوالي 120 مليار جنيه سنويا، حسب الموازنة الأخيرة 2023/2024، منوها: علشان الكهرباء تأخذ غاز تكلف كل مليون وحدة حرارية بـ 3 دولار، وكانت الدولة بتحاسبه بـ31 ج في 3 دولار يعني 91 جنيها.

دعم المواد البترولية



وأوضح مصطفى بكري أرقام حول بيانات الدعم في المواد البترولية قائلا: الدعم في الكهرباء وصل لنحو 90 مليار جنيه.

وتابع: "ننتج 2/3 احتياجاتنا من الغاز ونستورد الـ1/3 الباقي في الوقت الحالي، واستهلاك مصر من البترول والغاز والمازوت والسولار وصل إلى 55 مليار دولار، مصر تتنج من هذه المواد بقيمة 31 مليار دولار.

وأشار إلى أن لتر السولار يكلف الدولة 18 جنيها، والدولة تبيعه بـ10 جنيهات بعد زيادته من 8.15 إلى 10 جنيهات ولتر البنزين الـ95 يكلف الدولة أكثر من 16.5 يباع بـ13.5 جنيها.

وأردف بكرى أن لتر البنزين الـ92 يكلف الدولة 16 جنيها، يباع حاليا بـ12.50، بعد أن كان 11.50 و تر البنزين 80 يكلف الدولة 15 جنيها، ويباع حاليا بـ11 جنيها وسعر أنبوبة البوتاجاز كان بـ75 جنيها، أصبحت الآن بـ100 جنيها، تكلف الحكومة 300 جنيه.