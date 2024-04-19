المقاومة الإسلامية بالعراق: قصف قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 أنها استهدفت قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية.

وأشارت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر اليوم إلى أن عملياتها مستمرة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت في بيانها "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الاثنين 15 أبريل 2024 قاعدة "عوفدا" الجوية التابعة للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق، في البيان أنها استهدفت القاعدة الإسرائيلية بالطيران المسير.

واختتمت بيانها بالقول "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

يأتي ذلك بعد قصف الطيران الإسرائيلي المسير لقاعدة عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان فجر اليوم الجمعة، ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف تل أبيب بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت إسرائيل وجهت ضربة للسفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري ودمرتها بالكامل وقتلت سبعة قادة عسكريين في الحرس الثوري الإيراني.