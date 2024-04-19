بعد الإمارات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال بشأن تعرص البلاد لفضانات تشبه التي حدثت في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن لدينا حالة جوية مختلفة ولدينا طقس غبر الطقس في الإمارات وحالة جوية مختلفة.

وتابعت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن قيم درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع وجود فرصة للرياح المثيرة للأتربة والرمال.



واكمل الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة اليوم انخفضت بنحو 6 درجات مقارنة بأمس الخميس، لافتا إلى أن انحسار الرياح المثيرة للأتربة والرمال.



وتابع وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن في حالة الطقس مستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، إذ ستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

ولفتت «الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية» إلى أن أغلب مناطق الجمهورية تتعرض لمنخفض صحراوي بدرجة حرارة قد تصل إلى 37 على القاهرة الكبرى بدءًا من الثلاثاء إلى الخميس.