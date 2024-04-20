الحق نزل التردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستنقل عبر قناة مجانية وقناة بي إن سبورتس. ستجمع المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي، وستقام يوم السبت المقبل.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستتم بث أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

وفي مفاجأة سارة للمشجعين، أعلنت قناة "Canal 2 International" الكاميرونية عن نقلها لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

تردد قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي ومازيمبي

مع توفير تردد قناة مجانية لنقل المباراة، ستكون فرصة للجماهير لمتابعة الفريقين ومشاهدة المنافسة القوية في الملعب.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ومازيمبي، لها 4 ترددات عبر 3 أقمار مختلفة، وهم:

- القمر الصناعي Eutelsat 16A عبر الصحراء الإفريقية ومنطقة شمال إفريقيا «16 درجة شرق»

التردد: 10804 H.

معامل التصحيح: 30000 2/3.

- القمر الصناعي Eutelsat 16A في أوروبا

التردد: 21576 H.

معامل التصحيح 3674 ¾.

- القمر الصناعي SES 5 (5 درجات شرق)

التردد: 12341 H.

معامل التصحيح: 27500 ¾.

- القمر الصناعي SES 4 (22 درجات غرب)

منطقة غرب إفريقيا.

التردد: 11551 V.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، عصر اليوم السبت، 20 من شهر أبريل، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وذلك على أرضية استاد «تي بي مازيمبي» في الكونغو.