تحذير للنساء .. هذه أعراض ما قبل انقطاع الطمث

تعد فترة ما قبل انقطاع الطمث من الأوقات المهمة فى حياة أى امرأة حيث تحتاج لرعاية خاصة حتى تمر بسلام وهى تصيب النساء عادة من نهاية سن الأربعين فما فوق.



ووفقا لموقع “NHS ” يمكن أن يكون لأعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث تأثير كبير على حياتك اليومية، بما في ذلك العلاقات والحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والعمل.

تبدأ الأعراض عادةً قبل أشهر أو سنوات من توقف الدورة الشهرية ووهذا ما يسمى فترة ما قبل انقطاع الطمث.

التغييرات في الحيض

العلامة الأولى لفترة ما حول انقطاع الطمث هي عادةً، ولكن ليس دائمًا، تغيير في النمط الطبيعي للدورة الشهرية، على سبيل المثال تصبح غير منتظمة في النهاية، ستتوقف الدورة الشهرية تمامًا.

أعراض الصحة العقلية

تشمل أعراض الصحة العقلية الشائعة لانقطاع الطمث وفترة ما حول انقطاع الطمث ما يلي:

تغيرات في حالتك المزاجية، مثل القلق، وتقلب المزاج، وتدني احترام الذات

مشاكل في الذاكرة أو التركيز (ضباب الدماغ).



الأعراض الجسدية

تشمل الأعراض الجسدية الشائعة لانقطاع الطمث وفترة ما حول انقطاع الطمث ما يلي:

الهبات الساخنة، عندما يكون لديك شعور مفاجئ بالحرارة أو البرودة في وجهك ورقبتك وصدرك مما قد يجعلك تشعر بالدوار

صعوبة في النوم، والتي قد تكون نتيجة التعرق الليلي وتجعلك تشعر بالتعب والانزعاج أثناء النهار

الخفقان، عندما تصبح نبضات قلبك فجأة أكثر وضوحًا

الصداع والصداع النصفي الذي يكون أسوأ من المعتاد

آلام العضلات وآلام المفاصل

تغير شكل الجسم وزيادة الوزن

تغيرات الجلد بما في ذلك الجلد الجاف والحكة

انخفاض الدافع الجنسي

جفاف المهبل والألم والحكة أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس

التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs)

الأسنان الحساسة أو اللثة المؤلمة أو مشاكل الفم الأخرى