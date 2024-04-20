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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توأم روح بابا.. سماح أبو بكر عزت تعلق على دفن صلاح السعدني بجوار والدها

صلاح السعدني - أبو
صلاح السعدني - أبو بكر عزت

علقت الإعلامية سماح أبو بكر عزت، على دفن الفنان الراحل صلاح السعدني، بجوار والدها، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت ابنة أبو بكر عزت، في منشورها عبر فيسبوك: «الله يرحمك يا عمو صلاح توام روح بابا .. دايما سوا حتي في بيتهم الجديد سوا ..يلرب تتهنوا في الجنة و نعيمها». 

دفن جثمان صلاح السعدني 

دُفن صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر أمس الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة صلاح السعدني 

وأقيمت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ورحل صلاح السعدني مخلفاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

ونعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى رحل اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال جلال:  فقدنا فنانا متميزا في كل أعماله، استطاع ببساطة وسهولة أدائه أن يحفر اسمه في تاريخ الفن المصري، وأن يحتل مكانة كبيرة في قلوب جمهوره، وعزاؤنا فيما تركه من إرث فنى سيظل تتذكره الأجيال على مر الزمن، رحم الله الفنان صلاح السعدني وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح .

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلي، أبناء الأعزاء شكرا، ليالي الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام".

وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف في الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون في الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر " وغيرهم .

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