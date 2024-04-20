تعرف على مزايا مشروع «رأس المال الدائم» لطلاب الشهادات الفنية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل على إكساب طلاب التعليم الفني الجدارات المطلوبة في سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة في سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.



وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب مقدم برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أطلقت مبادرة مشروع رأس المال الدائم، لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات.



وتابع: «التعليم الفني في أي دولة بمثابة قاطرة التنمية، موضحًا أن الطلاب الذين يلتحقون بمدارس التعليم الفني بعد المرحلة الإعدادية يمثلون 60% من إجمالي عدد الطلاب في مصر».



وأوضح رفعت فياض، أن مبادرة رأس المال الدائم تهدف لإكساب الطلاب المزيد من الجدارات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل، كما تقوم المدارس بتدوير الرواكد الخشبية والمعدنية بها للحصول على منتجات مفيدة كما فى تصنيع المفاعد المدرسية.