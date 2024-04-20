أوكرانيا تستهدف منشآت طاقة تدعم الإنتاج العسكري الروسي

أعلنت وكالة الاستخبارات الأوكرانية عن تنفيذ هجمات واسعة بمسيرات على محطات روسية للطاقة خلال الليل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مصدر استخباراتي أوكراني إنه تم استهداف منشآت طاقة تدعم الإنتاج الصناعي العسكري الروسي.

وقالت أوكرانيا إنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية في قتال للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، بعد أن شنت الطائرة هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وأوضحت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الطائرة Tu-22M3، وهي من تصميم الحقبة السوفيتية، أُسقطت على بعد حوالي 300 كيلومتر داخل روسيا.

ولم تحدد السلطات الأوكرانية السلاح الذي أسقط الطائرة.

وقالت وكالات أنباء روسية إن طيارا واحدا على الأقل قتل ونقلت عن وزارة الدفاع إلقاء اللوم في ذلك على خلل فني.