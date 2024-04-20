جبهة حماية مصر تطالب بإطلاق خط استغاثات بنقابة المحامين

طالب عبد المجيد جابر، المحامي مؤسس جبهة حماية مصر، مجلس نقابة المحامين بإنشاء خط استغاثات لسرعة تواصل النقابة مع الأعضاء خلال المرحلة المقبلة لحل أزماتهم ومشاكلهم.

وأكد عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك أعضاء بالنقابة يقعون في مشاكل ولا يستطيعون التواصل مع النقابة، مؤكدا أن التواصل السريع يحل الكثير من المشاكل قبل تفاقمها، كما أن المحامين يتعاملون مع جهات كثيرة ويجب أن يكون المحامي على تواصل مع النقابة لتذليل الصعاب له أثناء تأدية عمله.

واقترح جابر أن تشكل لجنة من النقابة بمعرفة أحد الأعضاء لإدارة خط الاستغاثات، على أن يكون من ضمن تشكيل اللجنة محامون كبار ومن أعضاء لجنة الحريات الحقوقيين بالنقابة لتوعية المحامين بكيفية التعامل في حالات التعدي أو التعرض لمحامٍ أثناء تأدية عمله، حيث إن هناك الكثير من المحامين الشباب يجهل ذلك.

وناشد جابر، نقيب المحامين سرعة إنشاء خط الاستغاثات للحفاظ على كرامة المحامين وشرف المهنة.