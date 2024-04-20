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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية لمتابعة سير العمل بمدينة بنها، شملت شارع عبد الحافظ ومنطقة كباري الرياح التوفيقي ومنطقة الحرس الوطني.
 

ورصد المحافظ العديد من الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين التي تعرقل حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة. 
 

ووجه المحافظ بشن حملة مكبرة لرفع تلك الإشغالات، وتمكنت الحملة من إزالة المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين، كما وجه بتكثيف جهود النظافة العامة في تلك المناطق، وإعادة تنظيم حركة المرور.


وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات بشكل دوري لمنع عودة الظواهر السلبية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان راحة المواطنين.


تأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي.
 

وتفقد الهجان أعمال تطوير وتجميل 3 جزر بمدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله بعد الانتهاء منهم وذلك في اطار خطه المحافظة علي تجميل مداخل المدن والعمل علي ابراز المظهر الحضاري لها،حيث تم الانتهاء من  وضع بلاط الانترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة، كما تم زراعتها  بعدد 10 نخلات ملوكي و250 من نبات جهنمية ألوان، و160 زهره جلبرة، و57 ثرو ليمون كنباتات الزينة  المُختلفة وزراعتها بالنجيله بالكامل لتكون متنفسًا للمواطنين.


ووجه المحافظ، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، كما تفقد اعمال الزراعة بشوارع العاصمة مؤكدا على ضرورة الاهتمام بزراعتها وري وصيانتها بشكل مستمر.

القليوبية أعمال الزراعة ازالة المخالفات الحرس الوطني النظافة العامة

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