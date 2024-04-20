علامات مبكرة تكشف أنواع سرطان الدماغ المختلفة

يعد سرطان الدماغ من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الإنسان والاكتشاف المبكر لها يساعد فى الوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.

تشمل سرطانات الدماغ أورام أولية، تبدأ في الدماغ ولا تنتشر أبدًا إلى أجزاء أخرى من الجسم، والأورام الثانوية أو النقائل والتي تسببها السرطانات التي بدأت في جزء آخر من الجسم.

ووفقا لموقع “ cancer” هناك أكثر من 40 نوعًا رئيسيًا من أورام المخ، والتي يتم تجميعها في نوعين رئيسيين:

أورام حميدة

بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر والأنواع الشائعة هي الأورام السحائية، والأورام العصبية، وأورام الغدة النخامية، والأورام القحفية البلعومية.



ورم خبيث

سرطاني وقادر على الانتشار إلى أجزاء أخرى من الدماغ أو الحبل الشوكي وتشمل الأنواع الشائعة الأورام النجمية، والأورام الدبقية قليلة التغصن، والأورام الدبقية الدبقية، والأورام الدبقية المختلطة وتشير التقديرات إلى أنه تم تشخيص إصابة أكثر من 1900 شخص بسرطان الدماغ في عام 2023. ويبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص 59 عامًا.



أعراض سرطان الدماغ



الصداع غالبا ما يكون العرض الأول لورم في المخ. ويمكن أن يكون الصداع خفيفًا أو شديدًا أو مستمرًا أو يأتي ويذهب و لا يعتبر الصداع دائمًا مؤشر لمرض سرطان الدماغ ولكن إذا كنت قلقًا فتأكد من رؤية طبيبك العام.

تشمل الأعراض الأخرى التى تكشف سرطان الدماغ ما يلي:

النوبات: شديدة (مثل التشنج) أو خفيفة (اضطراب عابر في الوعي أو الإحساس أو الرجيج العضلي).

ضعف أو شلل في جزء من الجسم.

فقدان التوازن.

التهيج العام والنعاس أو تغير في الشخصية.

استفراغ و غثيان.

اضطراب في الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق.