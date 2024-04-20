التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف مانشستر سيتي وتشيلسي، عن تشكيل مواجهتهما المرتقبة مساء السبت على ملعب "ويمبلي"، في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيغيب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف مانشستر سيتي بسبب الإصابة، وسيعوضه النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وفضل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إشراك جون ستونز بدلاً من روبن دياز في عمق الدفاع.

في الجهة المقابلة، سيقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام فريقه السابق مانشستر سيتي، فيما سيشغل نيكولاس جاكسون موقع المهاجم الصريح، وسيجلس رحيم سترلينج وميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر سيتي: أورتيجا، ووكر، ستونز، أكانجي، آكي، روردي، دي بروين، برناردو سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز.

المدرب: بيب جوارديولا.

تشيلسي: بيتروفيتش، جوستو، تشالوباه، تياجو سيلفا، كوكوريا، كايسيدو، إنزو، جالاجر، مادويكي، بالمر، جاكسون.

المدرب: ماوريسيو بوكيتينو.