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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى: الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسابق الزمن من أجل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة .

 

أحمد موسى: جهد خارق من مصر لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاحتلال يقوم بتعطيل وعرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الهلال الأحمر المصري يعمل على قدم وساق من اجل إيصال المساعدات لقطاع غزة ويتم توفير مناطق لوجستية من أجل تخزين واستقبال المساعدات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم والموجهة لقطاع غزة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كافة أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ".

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