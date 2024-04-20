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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قريبا.. أحمد موسى في حلقة خاصة من أرض الفيروز سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بتصوير حلقة خاصة من ارض الفيروز سيناء بعد جهود الدولة في التنمية ، وسيتم إذاعتها قريبا.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمنا بتفقد اصطفاف شاحنات المساعدات الإنسانية في مدينة العريش والتي تنتظر دخولها إلى قطاع غزة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قمنا بتفقد المنطقة اللوجستية في سيناء والتي تتواجد داخلها شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول لقطاع غزة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قررت دعم الأشقاء في قطاع غزة بكل ما لدينا من جهود ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" التقيت بسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية والناس مستحملة وصابرة كي تقوم بإرسال الشاحنات لقطاع غزة ".

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