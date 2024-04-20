قريبا.. أحمد موسى في حلقة خاصة من أرض الفيروز سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بتصوير حلقة خاصة من ارض الفيروز سيناء بعد جهود الدولة في التنمية ، وسيتم إذاعتها قريبا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمنا بتفقد اصطفاف شاحنات المساعدات الإنسانية في مدينة العريش والتي تنتظر دخولها إلى قطاع غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قمنا بتفقد المنطقة اللوجستية في سيناء والتي تتواجد داخلها شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول لقطاع غزة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قررت دعم الأشقاء في قطاع غزة بكل ما لدينا من جهود ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" التقيت بسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية والناس مستحملة وصابرة كي تقوم بإرسال الشاحنات لقطاع غزة ".