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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي بشرم الشيخ

وضع حجر الاساس
وضع حجر الاساس

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، حجر الأساس لإقامة مجمع ديني ثقافي عالمي بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محد شعير، السكرتير المساعد، والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والراهب القمس أبانوب البراموسي، والقس يوأنس نبيل، نيابة عن الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لأول مرة يجري إقامة مجمع ديني ثقافي خدمي على أرض جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هذا المجمع يعد نواة لإقامة المجمعات الدينية بمدن المحافظة.
وأشار إلى أنه تم تصميم هذا المجمع بشكل يتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ السياحية، ليكون قاعدة  ترسيخ التسامح التي يجري على أرض سيناء المباركة.


وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هذا المجمع الديني الثقافي سيصبح أحد المعالم السياحية الكبرى على أرض المحافظة، خاصة أنه سيجري تصميمه على غرار فني فريد، مما سيسهم في الجذب السياحي بقطاع نبق.


وأوضح أنه سيكون منارة دينية ثقافية سياحية متكاملة الخدمات، كونه يتضمن مستشفى، وكيذايريا، وحديقة كبيرة.


من جانبه، أوضح اللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، أن المشروع سيجري إقامته على مساحة  50 ألف متر مربع، ويتضمن كنيسة " الملاك ميكائيل"، و مسجد " الولي الحميد" على مساحة 7  آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يجري تصميمه على غرار مسجد مصر بالعاصمة الإدارية، و منطقة خدمية على مساحة 15 ألف متر مربع، ومول على مساحة 11 ألف متر مربع، ومدرسة دولية على مساحة 15 ألف متر مربع، إضافة إلى مستشفى اليوم الواحد، و حديقة وكيذ ايريا.

وضع حجر اساس مجمع نبق الديني

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جنوب سيناء مجمع نبق فودة أكد الدكتور محمد مختار جمعة مجمع ديني

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