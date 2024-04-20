أحمد موسى: جهد خارق من مصر لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قررت دعم الأشقاء في قطاع غزة بكل ما لدينا من إمكانيات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شاحنات المساعدات تنتظر كي تدخل الى قطاع غزة ".

وتابع :" ميناء رفح البري من الجانب المصري مفتوح ولم يغلق للحظة واحدة ومصر تعمل على قدم وساق من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة ".

وأضاف :" مصر تستقبل المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج والفلسطينيين يعودون إلى أرضهم بعدها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جهد خارق وغير مسبوق من الدولة المصرية من أجل تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ".

