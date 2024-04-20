الاتحاد الأوروبي يعلق إقرار الولايات المتحدة حزمة مساعدات لأوكرانيا

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن التصويت على المساعدة الأمريكية لأوكرانيا يوجه "إشارة واضحة" إلى موسكو.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أشهر من الاقتتال السياسي الداخلي وتدهور الوضع في ساحة المعركة.

لقد مر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل بشأن المساعدة الخارجية، ويدعو المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.

وتوفر حزمة المساعدات 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 13.8 مليار دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة متقدمة، و13.4 مليار دولار لتجديد المخزونات الأمريكية، و11 مليار دولار لدعم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، و13.8 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة دفاع أمريكية لأوكرانيا.

وسيتم تخصيص 9 مليارات دولار أخرى للدولة التي مزقتها الحرب كمساعدة اقتصادية في شكل قروض يمكن أن يعفيها الرئيس بموافقة الكونجرس.