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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قاطعت ابنتها وأنكرت أحفادها.. أغرب قصة عن هيفاء وهبي |فيديوجراف

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورًا لها مع ابنتيها «رهف ودانيلا فواز»، بعد ما أصبح سن الكبرى «رهف» قرابة الـ 12 عامًا، وعلقت زينب قائلة: «وكبرو قمراتي ادّي اشتقتولن». 
 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور مُتسائلين عن علاقة النجمة "هيفاء وهبي بأحفادها وابنتها ، حيث لم تظهر هيفاء وهبي مع أحفادها أو ابنتها نهائيًا. 

ومع ذلك حظيت حفيدتا هيفاء وهبي «رهف ودانيلا فواز»، بشهرة واسعة على السوشيال ميديا بعد تكرار ظهورهما مع والدتهما زينب فياض. 

و في الفيديو التالي نكشف طبيعة علاقة هيفاء وهبي بأحفادها وابنتها وهل قاطعتهم منذ طلاقها من زوجها الأول قبل احتراف الفن …. ؟ 

الفنانة هيفاء وهبي انفصالها عن زوجها هيفاء وهبي احفاد ابنة الفنانة هيفاء وهبي

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