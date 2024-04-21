شافتها بحضنه.. طفلة تتسبب في حبس أمها وعشيقها بالدقهلية

حينما يتمكن الشيطان من عقل إمرأة ويسيطر على كل جوارحها، تكون النتيجة كارثة محدقة لا محالة، وهو ما حدث بالضبط في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، حينما تمكن الشيطان من السيطرة على إمرأة ثلاثينية وجرها إلى طريق الرذيلة، ليس هذا وفقط، ولكنه صور لها أنها يمكن أن ترتكب هذا الفعل الفاضح في منزلها الذي تعيش معها فيه ابنتها ذات الـ 16 ربيعا، فكانت الكارثة الكبرى، بمشاهدة البنت البريئة لوالدتها في أحضان عشيقها، لينتهي الأمر بالأم والعشيق داخل قسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

تمكن شخص بقرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط ميكانيكي اثناء قيامه بممارسة الرذيلة برفقة سيدة داخل مسكنها بالقرية، بعد ورود اتصال هاتفي له من ابنتها بتواجد أحد الأشخاص رفقة والدتها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.م "،35 عاما، بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "م.م.ع"،31عاما، ميكانيكي، ومقيم ذات القرية حال تواجده رفقة"ن.م م ،36 عاما، ربة منزل، داخل شقة.

انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من نجلة المتهمة 16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، بتواجد احد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما فتوجه إلى المسكن وبعض الأهالي وجرى ضبطهما حال ممارستهما الرذيلة.

تم ضبط المتهمان واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيا،واستغلال المتهمة تواجد زوجها للعمل فى احدى الدول العربية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .