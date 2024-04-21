كارولين عزمي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

خطفت الفنانة كارولين عزمي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

نشرت كارولين عزمي مجموعة صور على حسابها في إنستجرام.

و من الناحية الجمالية ارتدت كارولين عزمي ملابس سوداء ومعتمدة على ميك اب خفيف و تاركة شعرها مستدلا على كتفها

ويذكر أن كانت قد تألقت الفنانة كارولين عزمي في مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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