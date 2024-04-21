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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. سقوط شجرة على دوللي شاهين خلال تصوير كليب وهدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، أبرزها..

 

أوقفوا التصوير.. سقوط شجرة على دوللي شاهين

سقطت شجرة على المطربة دوللي شاهين أثناء تصوير الفيديو كليب الجديد «ست البنات» والذي طرح أمس على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

تفاصيل انطلاق "ملتقى القاهرة الأدبي

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة السادسة من "ملتقى القاهرة الأدبي" الذي تنظمه دار صفصافة للثقافة والنشر وتستضيفه قبة الغوري بالقاهرة الفاطمية، بمشاركة أدباء من تسع دول يتحدثون في عشر فعاليات تستمر ستة أيام، حيث يختتم الملتقى يوم 25 أبريل بأمسية شعرية.

 

كارولين عزمي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

خطفت الفنانة  كارولين عزمي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

 

هدى الإتربي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

خطفت الفنانة هدي الإتربي أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

 

حفل للموسيقار عمرو سليم بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، السبت، حفلا فنيا للموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

الأخبار المحلية والعالمية البيانو عمرو سليم الساعات القليلة الساعات القليلة الماضية الدكتورة لمياء زايد

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