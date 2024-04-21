تفاصيل انطلاق "ملتقى القاهرة الأدبي

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة السادسة من "ملتقى القاهرة الأدبي" الذي تنظمه دار صفصافة للثقافة والنشر وتستضيفه قبة الغوري بالقاهرة الفاطمية، بمشاركة أدباء من تسع دول يتحدثون في عشر فعاليات تستمر ستة أيام، حيث يختتم الملتقى يوم 25 أبريل بأمسية شعرية.

وكانت الدورة الأولى من «ملتقى القاهرة الأدبي» عام 2015، وتواصلت فعالياته سنويا حتى ألغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لعدة سنوات تالية بسبب الأوضاع الإقليمية حتى عودته هذا العام، وسوف يستمر الملتقى بين 20 و25 أبريل الجاري بدعم من عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الثقافة المصرية.

ويشارك في الدورة السادسة أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصر الله، الذي يتحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير والرئيس الشرفي للملتقى إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.



وتعقد دورة هذا العام تحت شعار «المدينة والذاكرة» حيث تشهد مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الأسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر إلحاحا في الوقت الحالي. ويستضيف الملتقى هذا العام أدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب. وقال محمد البعلي المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الأدبي ومؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر إن عودة الملتقى الذي تأسس بجهود أهلية يعبر عن إصرار المثقفين المصريين على تواصل الإشعاع الحضاري لمدينة القاهرة ودورها المركزي في الثقافة العربية.