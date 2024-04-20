نشرة الفن| موعد حفل أصالة فى أبو ظبي .. تبرع أحمد حلمي بساعته فى فيلم "عسل أسود"

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي.

تبرع الفنان الكبير أحمد حلمي، بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وجه الفنان رامز جلال رسالة شكر لكل من قدم له التهنئة بعيد ميلاده .

كشف الفنان حسن الرداد عن كواليس مشاركته في مسلسل “محارب” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2024، وحقيقة حزنه فى مشهد وفاة والدته في المسلسل، وتشابه شعوره فى الواقع وقت وفاة والدته.

أعرب الفنان رشدي الشامي عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل “صدفة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

روجت الفنانة أصالة لأحدث حفلاتها الغنائية بأبو ظبي، يوم ٢٧ إبريل الشهر الجاري.