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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| موعد حفل أصالة فى أبو ظبي .. تبرع أحمد حلمي بساعته فى فيلم "عسل أسود"

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي.

أحمد حلمي يتبرع بساعته من فيلم "عسل أسود" لدعم الأكثر احتياجا

تبرع الفنان الكبير أحمد حلمي، بالساعة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

رامز جلال يوجه رسالة شكر لجمهوره لهذا السبب

وجه الفنان رامز جلال رسالة شكر لكل من قدم له التهنئة بعيد ميلاده .

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

كشف الفنان حسن الرداد عن كواليس مشاركته في مسلسل “محارب” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2024، وحقيقة حزنه فى مشهد وفاة والدته في المسلسل، وتشابه شعوره فى الواقع وقت وفاة والدته.

رشدي الشامي: استمتعت بالعمل في مسلسل "صدفة" |خاص

أعرب الفنان رشدي الشامي عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل “صدفة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

أصالة تحيي حفلا غنائيا جديدا في أبو ظبي

روجت الفنانة أصالة لأحدث حفلاتها الغنائية بأبو ظبي، يوم ٢٧ إبريل الشهر الجاري.

أحمد حلمى الفنان رشدي الشامي اخبار حسن الرداد أحدث أعمال أصالة حفلات اصالة ٢٠٢٤

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