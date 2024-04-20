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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أصالة تحيي حفلا غنائيا جديدا في أبو ظبي

أصالة
أصالة

روجت الفنانة أصالة لأحدث حفلاتها الغنائية بأبو ظبي، يوم ٢٧ إبريل الشهر الجاري.

ونشرت أصالة البوستر الترويجي للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت أصالة ، معلقة: “ بأبو ظبي بمستقر منّ قصدها والوطن  في قلب السكينة والرواق سنلتقي في عاصمة الإمارات الحبيبه وأنا مشتاقه للغنا ومشتاقه لحبايبي ومشتاقه نعيّد عيدنا الخاص أنتوا وأنا ونزيد لليالينا الحلوه ليله حلوه نضمها ورده بين ورود جنينتنا”.

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وعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنانة نجوى كرم، في ألمانيا ليلة يوم 22 يونيو المقبل، تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك والصيف. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أصالة نصري ونجوى كرم في ألمانيا، عن طرح التذاكر من يوم ١٥ إبريل الماضي.

أصالة وأغنية أصحاب الأرض

من جهة أخرى، تواجه المطربة أصالة أزمة جديدة بخصوص أحدث أغانيها “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، بعد انسحاب إحدى المطربات من المشاركة في الأغنية رغم تسجيل صوتها، وطلبها عدم المشاركة لتخرج الصورة النهائية بصوت اصالة فقط رغم  كون العمل معد ليكون ديو غنائي، لتواجه أصالة تحدي وتهديد جديد.

الأزمة الجديدة التي تواجهها أصالة، هي إرسال أكثر من انذار لإيقاف الأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهام أصاله بكونها محرضة على القتل وسيتم اغلاق الأغنية، لتتصدر النجمة السورية تريند اليوم عبر تويتر، دعما وحبا لها لمواجهة هذه الأزمة .

أغنية أصحاب الأرض تم الإعداد لها منذ شهرين بعد تخطيط وتفكير كبير من أجل إصدار عمل يناسب حجم القضية الفلسطينية، وهي من إخراج عادل رضوان وبالتعاون مع الشاعر فارس قطري، المعروف عنه دائما انه الشاعر المبكي.

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