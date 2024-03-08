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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنت أقوى من أن تكسري..أصالة توجه رسالة للسيدات في يوم المرأة العالمي

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة على توجيه رسالة للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وكتبت أصالة منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: أنتِ أقوى من أن تُكسري فلين قلبك يصلح انكساراتك وعاطفتك سلاحك رحمتك فيها قوتك لاتتشبهي بصفات ليست لك ولاتتفي عنك دمعك فدموعك دليلك وفيها وجهتك لاتيئسي من كلماتك الطيبه أنتِ أغلى من أن تتغيّري إجعلي الأمل رفيق صبرك ومهما قست الأيام أنتِ الّلين والتبرير والتسامح ..
وأختتمت أصالة ، قائلة: “كلّ عام وأنتِ النور والسرور والجمال والرفيق الوفي وأنتِ مفتاح الحياة وأنتِ طوق النجاة”.

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نعت الفنانة أصالة الموسيقار حلمي بكر، وذلك بنشر صورة لها معه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة:"الله يرحمه ويغفرله ويضل ذكره باقي بأعماله الخالدة وفنه الخاص أستاذنا الكبير حلمي بكر صار بين إيدين خالقه وهو أرحم الراحمين".

وطرحت الفنانة أصالة أغاني الجزء الثاني من أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لحقت نفسي" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

 

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة.

وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

وأتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها ، والتي تناسبت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها ووالدتها وأصدقائها.

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد

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