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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رشدي الشامي عن مشاركته بمسلسل "مسار إجباري": تجربة اعتمدت على شباب موهوب|خاص

رشدي الشامي
رشدي الشامي

أعرب الفنان رشدي الشامي بسعادته بالمشاركة ضمن أحداث مسلسل “مسار إجباري” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال الفنان رشدي الشامي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نجاح مسلسل “مسار إجباري” يكمن فى وجود الكثير من النجوم الشابة الموهوبة ، لأن وجود الشباب الصغير وبذات الموهوبين مثل عمر عصام وأحمد داش ميزة هامة ويجب إستغلالها.

وأضاف الفنان رشدي الشامي ، قائلا: أن يجب استغلال الشباب الموهوبين فنيا ، حتى لا نشعر بالندم خلال السنوات القادمة ، معلقة: “ إحنا كل ما هنستغل المواهب الشابة كل ما إحنا هنستفاد بدل ما يكبروا ويعجزوا ونلاقيهم ظهروا بعد ما كبروا ونقول كانوا فين من زمان”.

وشارك مسلسل “مسار إجباري” في الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ ، وهو من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "مسار إجباري"، الذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر، تقديم الأدلة التي تثبت براءة حسين بعد أن استمع القاضي إلى مرافعة عن أخيه والمحامي الذي قدم الأدلة.

تضمنت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من المسلسل، نجاح الأخوين في الحصول على اعتراف من صفوت، دون علمه، وذلك بتسجيلهم له، وتمت الموافقة مسبقًا من قبل النيابة العامة على كونه هو القاتل الذي قتل حبيبة حسين. 

تم ذلك بعد نشوب خلاف بينهما بسبب رغبة الضحية في نشر الأبحاث التي تدين شركات الأدوية الفاسدة، ومعارضتها للدور المزور الذي يقوم به صفوت في كتابة تقاريره حول هذه الأدوية، حيث يدعي زورًا أنها صالحة للاستخدام.

تضمنت الحلقة الخامسة عشر أيضًا مرافعة علي، شقيق حسين، أمام القاضي، حيث قدم تفاصيل القضية بالكامل وكشف عن علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة، حيث يمتلك نسبة كبيرة من أسهمها. 

مسلسل مسار اجباري الفنان رشدي الشامي أبطال مسلسل مسار إجباري كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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