رشدي الشامي: استمتعت بالعمل في مسلسل "صدفة" |خاص

أعرب الفنان رشدي الشامي عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل “صدفة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

وقال رشدي الشامي فى تصريحات ل"صدي البلد" : أنه استمتع بكواليس مسلسل “صدفة” واستمتع بالعمل مع ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز .

وأضاف رشدي الشامي ، قائلًا: أنه لم يفكر في نجاح المسلسل وردود الفعل وأنه أحب المشاركة فى العمل وتجسيد دور جلال.

وشارك مسلسل صدفة فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.