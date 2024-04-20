مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

كشف الفنان حسن الرداد عن كواليس مشاركته في مسلسل “محارب” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2024، وحقيقة حزنه فى مشهد وفاة والدته في المسلسل، وتشابه شعوره فى الواقع وقت وفاة والدته.

وتحدث حسن الرداد عن مشهد وفاة والدتها فى المسلسل في مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، معلقًا: المشاهد اللي زي دي بيكتبها المؤلف وبتكون ارتجالية لإحساس الممثل وإبداع خالص للممثل، والمخرج بيقول الحالة والممثل بيرتجل وبتكون لحظة صعبة جدًا عليه.

أنا مش من الممثلين اللي بستخدم الذاكرة الانفعالية، ولكن بعيش على أني شخصية محارب وبيزعل على أمه اللي اتخبطت في عربية يوم فرحه، ومحارب بيقول يا أما، وأنا بقول ماما في الحقيقة، ولو أنا في عز إحساسي مش هعرف أقول يا ما ولو قلتها هتطلع “فيك”، فلازم أكون عزيز محارب في الوقت ده ولكل قاعدة استثنئاءات.

وأضاف حسن الرداد: كنت بجسد المشهد على أني عزيز محارب وجاي من فرحي ووالدتي بتموت بشكل مفاجئ، والموت الفجأة واقعة أصعب، ولذلك وقت وفاة الأخ؛ عملت انفعال تاني وريأكشن مختلف.

واستكمل حسن الرداد حديثه ، قائلًا: كان فيه بعض الحاجات المتشابهة بالصدفة بين وفاة أمي الله يرحمها في الحقيقة وبين المسلسل، لأني وقت وفاة والدتي وقفت معاها ودخلت لوحدي لذلك في بعض الكلمات قلتها لأمي في الحقيقة قلتها في المشهد.

وواصل حديثه: المشهد كان أقصر من كده لكن أنا مشاعري كانت جياشة وقوية والمخرجة شيرين عادل دخلت عليا والمشهد شغال وقال لي كت، وبعد المشهد جات لي حالة من البكاء وانفجرت.