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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد: إيمي مش بتجامل وقالت رأيها الحقيقي فى مسلسل "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

أعلن الفنان حسن الرداد عن استعداده لتصوير فيلم سينمائي جديد من النوع الكوميدي، استعدادا لطرحه في دوى العرض السينمائي خلال صيف ٢٠٢٤.

وأضاف حسن الرداد فى تصريحات لـ“عرب وود”: أن هناك مشروع فني جديد سيجمعه بالفنانة إيمي سمير غانم.

وعن رأي إيمي فى مسلسل “محارب” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ ، قال حسن الرداد: أنه دائما يثق فى رأي زوجته إيمي سمير غانم لأنها لا تجامله وتعبر عن رأيها بكل صراحة وكانت دائما فى حالة إنتظار لمشاهدة الحلقات الجديدة من المسلسل.

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وشارك مسلسل “محارب” فى الماراثون الرمضاني الماضي وحظي على نسبة نجاح عالية من خلال الجمهور وصفحات السوشيال ميديا.

 أبطال مسلسل محارب 

ومسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، الذى سبق وقدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الأعمال.

أفلام حسن الرداد اعمال حسن الرداد إيمي سمير غانم الفن الفنانة إيمى سميرغانم أبطال مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024

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