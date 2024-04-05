حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة

كشف الفنان حسن الرداد عن أعماله السينمائية القادمة التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة .

وقال الفنان حسن الرداد خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” ، أنه يستعد لفيلم كوميدي والعرض فى صيف 2024 ، وأخر رومانسي عن رواية طه الغريب تأليف محمد صادق وأنها من أعلي الروايات مبيعًا وسيكون من إنتاج أحمد السبكي وأنه بالفعل وقع عليها وقيد التنفيذ.

وعلى صعيد آخر ، كشف الفنان حسن الرداد عن أصعب مشاهد مسلسل “محارب” الذى يشارك به فى الموسم الرمضاني الحالي 2024.

وقال حسن الرداد أن مشاهد وفاة والدته فى المسلسل كان من أصعب مشاهد المسلسل لأن فكرة فقدان الأم تأثر على أى شخص سواء متوفية أو على قيد الحياة.

وأضاف قائلًا: أن أى شخص سوي سيشعر بالتأثر والحزن لأن أى إنسان من أى دين ومن أى جنسية من المفترض أنه يعتبر والدته شخص أساسي وهام.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليست له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

ومسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الأعمال.