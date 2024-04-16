كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

قال المنتج كريم السبكي أن فيلم “شقو” مميز بأبطاله والنجوم المشاركين فيه والذين اعتبرهم حالة خاصة بسبب تفوقهم الفني.

وأضاف كريم السبكي فى تصريحات “لعرب وود”، أن الفنانة يسرا لا يمكن أن تجسد شخصية شريرة ولكنها مفاجأة الفيلم ووجودها ضمن أحداث فيلم “شقو” من أجمل الأشياء ، لأن وجودها دائما مميز ولها طلة مختلفة.

وحصد فيلم شقو منذ طرحه بالسينمات في وقفة عيد الفطر 34 مليونًا و978 ألفًا و874 جنيهًا .

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.