رامز جلال يوجه رسالة شكر لجمهوره لهذا السبب

وجه الفنان رامز جلال رسالة شكر لكل من قدم له التهنئة بعيد ميلاده .

ونشر رامز جلال صورة له من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: "لكل اللي قالي كل سنة وانت طيب واللي مقاليش كمان ربنا ميحرمني منكم وربنا يسعدكم جميعا

وهديتي منكم الدعاء بالستر والصحة والتوفيق وربنا يتم كل حاجة علي خير ويكملها بالستر".

ويحتفل اليوم السبت 20 أبريل، الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973.

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

ورامز جلال معروف وسط أصدقائه من قبل احترافه تقديم برامج المقالب ، بهذا الأمر ، وقد صرحت الفنانة مني زكي فى أحد الحوارات التليفزيونية انه تسبب فى احتراق جزء من فستان زفافها بعد ان قام باشعال العاب نارية “ صواريخ ” فى فرحها على الفنان أحمد حلمي ليقع جزء منه على فستان الزفاف ويتسبب فى حرق جزء منه.