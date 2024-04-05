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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال : مكنتش عارف تفاصيل مقلب رامز جلال

حمادة هلال
حمادة هلال

قال الفنان حمادة هلال أنه كان يعلم أنه ذاهب لبرنامج رامز جلال ويعلم بالمقلب ولكنه لا يعلم تفاصيله مطلقًا.

وعن تريند صورته أمام الكلب المشارك في مقلب رامز جلال ،أضاف حمادة هلال فى تصريحات إذاعية لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفي: أنه لم يشعر بالخوف من وجود الكلب الذى ظهر فى الحلقة ، معلقًا:لقيت نفسي مش خايف خلاص وأحنا كان عندنا فى المداح  نفس شكل الكلب بس كنا عملينوا ديب وقولت ايه اللى جابوا دبي .

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وفى وقت لاحق ، علّق الفنان حمادة هلال على حلقته في برنامج رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الثلاثاء.

وكتب حمادة هلال: «حبيبي يا صاحبي ألف مبروك على البرنامج التحفة وأجمل حاجة إنى كنت مع المحترم أحمد فهمي».

وكان قد وقع الفنانان حمادة هلال وأحمد فهمي ضحيتين لمقلب الفنان رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الثلاثاء.

وكشف الفنان حمادة هلال، أثناء المقلب، حقيقة الخلاف بينه والمطرب تامر حسني، قائلاً:"تامر حسني أخد مني غنوة ومسامحه".

وأصيب الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي، أثناء الخروج من القفص ومواجهة نعامة رامز جلال في أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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