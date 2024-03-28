معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

كشف الفنان حمادة هلال عن كواليس مشاركة ابنه يوسف فى مسلسل “المداح 4” وتحمسه لتجسيد شخصية داود.

وقال حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” أنه فوجئ بأن ابنه يوسف قرأ ورق المسلسل، وكانت لديه رغبة قوية فى تجسيد دور داود، وكنت رافض فى بداية الأمر، حتى وافق المخرج أحمد سمير على مشاركته بالمسلسل.

وأضاف حمادة هلال، معلقًا: وأن بقرأ دور داود كنت بشفق على الطفل اللى هيجسده، وطلبت إن الولد يكون كبير شوية فى حدود 18 سنة، ولقيت يوسف مصمم على الدور، قولتله إحنا معندناش وسايط، لما المخرج أحمد سمير يشوفك، وهيوافق ولا لأ.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وانضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.

ويعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.