أوقفوا التصوير.. سقوط شجرة على دوللي شاهين

سقطت شجرة على المطربة دوللي شاهين أثناء تصوير الفيديو كليب الجديد «ست البنات» والذي طرح أمس على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت دوللي شاهين فيديو للحظة وقوع الشجرة عليها أثناء تصوير مشهد من الكليب الجديد ليقوم المخرج بوقف المشهد فورا والتوجه للاطمئنان عليها.

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو كليب أحدث أغانيها «دوللي ست البنات»، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية..

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات.

أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية «حكاية بنت» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.