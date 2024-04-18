دوللي شاهين تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «دوللي ست البنات»

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو كليب أحدث أغانيها «دوللي ست البنات».

عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات.

أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بنت» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات:

انا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني انا الجامده

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي