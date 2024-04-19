دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيف تتعامل مع ابنتها وما تفرضه من حدود عليها بخصوص هذا.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنها تربط حسابات ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحساباتها، لأنها تقلق من الذى تراه على السوشيال ميديا.

وتابعت دوللي شاهين: «أكونت تيك توك بتاع بنتي مربوط بحسابي لأن بالنسبالي تيك توك ده أسوأ حاجة اتعملت وعليه حاجات بشعة فلازم يكون في حدود مفروضة على بنتي وساعات محددة ليها» مشيرة إلى أن ابنتها عمرها الحالي 13 عام.

مقلب رامز جلال

وحول عدم ظهورها في مقالب رامز جلال، منذ سنوات، قالت دوللي شاهين، إنها لم تختلف مع رامز، وأنها أفسدت حلقة من قبل لأنها لم تعلم مسبقا بأنها في مقلب، ورفضت عرض الحلقة، ولكن في مقلب رامز واكل الجو، كانت تعلم أنه برنامج رامز.

أوضحت دوللي شاهين أنها لا تمانع الظهور مجددا مع رامز جلال، مشيرة إلى أنها تعبت في مقلب الطيارة وشعرت بالدوخة في الجو.

مطربة مصر الأولى والخليج

وبسؤالها عن مطربة مصر الأولى، أجابت دوللي شاهين، بأن كوكب الشرق أم كلثوم هي من تستحق هذا اللقب بلا منازع، وحول مطربة الخليج الأولى قالت بأن الفنانة نوال الكويتية هي مستحقة هذا اللقب، وأن النجمة فيروز هي الأولى في لبنان.

دوللي شاهين

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

كما شهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.

قالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ.

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح.

أغاني دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".