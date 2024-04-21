لتجديد عقده.. مدحت شلبي يعلق على إشراك كولر لـ "موديست" في المباريات

كشف مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ، عن سبب دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب موديست للمشاركة مع الفريق في المباريات .

وأضاف شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ، جائت لتحقيق نسبة المشاركة حتى يتجاوز نسبة ٧٠% وبالتالي يضغط على إدارة النادي بتجديد عقده موسم آخر .

ووجه شلبي رسالة هامة الي مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم تجديد عقد اللاعب لانه لايصلح ان يكون مهاجم الفريق موسم آخر لعدم تقديم أوراق اعتماده خلال المباريات التي شارك فيها خاصة وان وكيل اللاعب هو نفس وكيل المدرب وهناك مخطط للضغط على إدارة النادي من أجل بقاء اللاعب الموسم القادم .