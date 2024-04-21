حسين لبيب: هؤلاء سبب نكبات الزمالك.. وأطلب من الجماهير الدعاء للمجلس

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه يثق بشدة في الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس الإدارة والمسؤولين عن ملف الكرة.

وأضاف حسين لبيب: يقومون بعمل رائع ويرجعون لنا في كل خطواتهم كمجلس لكي يكون قرارتنا واحدة وكل أعضاء المجلس لديهم ملفات يعملون بها ومسؤولين عنها ويرجعون للمجلس ككل في النهاية مثل ملف التسويق مع هاني شكري واحمد خالد حسانين، والاستثمار مع هاني برزي ، والانشاءات والنواحي الاجتماعية مع هشام نصر.

وأوضح حسين لبيب عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن المجلس سيعيد إنشاء المدرج الذي تم هدمه في ملعب حلمي زامورا ولكن ليس بمفهوم المدرج الكبير ولكنه سيكون مرضي ويليق بإسم محمد حسن حلمي زامورا.

وأكد لجماهير الزمالك أنه يعشقهم ويطالبهم بالصبر عليهم لانهم يعملون كل هذه الامور وهدفهم الزمالك وجماهيره، مضيفا أن بعض الناس تتناسي توقيتات الحلول فعلي سبيل المثال قد يكون مطلوب مني 100 مليون جنيه وهذا المبلغ سيكون متواجد بعد شهر ولكنه ليس متواجد الان لذلك نبحث عن حلول دائمة .

رسالة حسين لبيب لجماهير الزمالك

وطلب لبيب من الجماهير أن تدعوا لهم في القادم، كما طلب من المغرضين والذين يحاولون ثارة الازمات أن يتنحوا جانبا ويبتعدوا عن المشهد والصورة لأنهم اساس هذه المشكلات وعليهم الا يدعوا البطولات الوهمية لان الجميع يعرف كل التفاصيل وانهم السبب وراء هذه النكبات والازمات التي وصل اليها النادي سابقا.